Dalla Fiorentina Primavera contro il Monza ai tornei dei più piccoli: gli impegni delle giovanili
Week end sempre ricco di appuntamenti, sia al Viola Park che in trasferta, per le squadre giovanili della Fiorentina che li elenca sul sito ufficiale.
Al centro sportivo viola andranno in scena le seguenti partite:
PRIMAVERA: Fiorentina – Monza, lunedì 27 aprile, ore 17.00
UNDER 15: Fiorentina – Carrarese, domenica 26 aprile, ore 11.00
UNDER 17: Fiorentina – Bari, domenica 26 aprile, ore 15.00
Seguono le partite delle squadre impegnate in trasferta:
PRIMAVERA FEMMINILE: Brescia – Fiorentina, sabato 25 aprile, ore 15.00 @ stadio “G.P. Siboni” di Bedizzole(BS)
UNDER 14: Sassuolo – Fiorentina, sabato 25 aprile, ore 15.00 @ campo “Zanti” di San Michele dei Mucchietti (MO)
UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Cesena, sabato 25 aprile, ore 15.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 17 FEMMINILE: Fiorentina – Lazio, sabato 25 aprile, ore 17.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 14 FEMMINILE: Zenith Prato – Fiorentina, domenica 26 aprile, ore 9.45 @ campo “B. Chiavacci” di Prato
UNDER 16: Pescara – Fiorentina, lunedì 27 aprile, ore 11.30 @ campo “Poggio degli Ulivi 2” di Città Sant’Angelo(PE) – ANDATA OTTAVI DI FINALE
L’ UNDER 12 sarà impegnata nel torneo “Città Casal di Principe” presso lo “Stadio Scalzone” di Casal di Principe(CE) nelle seguenti partite: Fiorentina – Virtus Stabia, venerdì 24 aprile, ore 12.40; Fiorentina – Micri, venerdì 24 aprile, ore 18.10; Fiorentina – Benevento, sabato 25 aprile, ore 11.00. FASE FINALE: domenica 26 aprile, ore 12.40
L’ UNDER 9 sarà impegnata nel torneo “Prato Cup” presso il campo “Conti” di Galciana (PO) nelle seguenti partite: Fiorentina – Renate, sabato 25 aprile, ore 10.00. Fiorentina – Rondinella, sabato 25 aprile, ore 11.00. Fiorentina – Viaccia, sabato 25 aprile, ore 12.00. FASE FINALE: sabato 25 aprile, orario da comunicare a seconda dell’esito delle partite precedenti
L’ UNDER 11 sarà impegnata nel torneo “Città di Lamezia Terme” presso lo stadio “D’Ippolito” di Lamezia (CZ) nelle seguenti partite: Fiorentina – Soccer Friends, venerdì 24 aprile, ore 10.20, Fiorentina – Bagheria, venerdì 24 aprile, ore 16.20, Fiorentina – Real Amantea, sabato 25 aprile, ore 10.20, Fiorentina – Ardor Sales, sabato 25 aprile, ore 16.20. FASE FINALE: domenica 26 aprile, orario da comunicare a seconda dell’esito delle partite precedenti
L’ UNDER 10 sarà impegnata nel torneo “Motions Cup” presso il campo “Calbi” di Cattolica (RN) nelle seguenti partite: Fiorentina – Villalba, venerdì 24 aprile, ore 17.10, Bertoni – Fiorentina, sabato 25 aprile, ore 9.00, Fiorentina – Vis Pesaro, sabato 25 aprile, ore 15.00. FASE FINALE: domenica 26 aprile, orario da comunicare a seconda dell’esito delle partite precedenti
Conclude gli impegni del Settore Giovanile la Fiorentina UNDER 8, impegnata nel torneo “Tanturli” presso il campo “Comunale” di Quarrata (PT) nelle seguenti partite: Prato – Fiorentina, sabato 25 aprile, ore 15.00, Fiorentina – Pontedera, sabato 25 aprile, ore 16.30.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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