Fiorentina-Sassuolo, le ufficiali: c'è Gud come falso nove. In difesa si rivede Rugani
Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la 34a giornata del campionato di Serie A che avrà inizio allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 12:30. Queste le scelte di Paolo Vanoli e di Fabio Grosso per il match odierno:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Solomon; Gudmundsson.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Kospo, Brescianini, Fabbian, Fazzini, Puzzoli, Braschi.
Allenatore: Vanoli.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Muric, Doig, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Frangella, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pedro.
Allenatore: Grosso.
Stadio: Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro: Marinelli di Tivoli.
Diretta tv-radio: ore 12:30 - Dazn/Radio FirenzeViola.
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