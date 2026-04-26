FirenzeViola Fiorentina-Sassuolo 0-0, le pagelle: Dodò e Harrison ci provano, Mandragora e Ndour non brillano, Solomon incerto

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DE GEA – Risponde presente sul primo tentativo di Laurientè parando con i piedi poi dopo il palo di Pinamonti è attento sul successivo tentativo di Volpato. Vigile, 6

DODO' – La prima occasione del Sassuolo nasce dalle sue parti e per un suo pallone perso, poi prova dal limite ma manda alto sopra la traversa. Va meglio quando pesca Gudmundsson dentro l'area e più in generale con qualche cross che impegna Turati. Ricomincia avviando un contropiede pericoloso, ma gestendolo male nel finale, e trovando poco dopo anche la risposta del portiere avversario. All'altezza, 6,5

RUGANI – La sua scivolata sul tiro di Laurientè favorisce l'intervento di De Gea, di lì a poco infila un'altra lettura adeguata in chiusura. Resta attento fino al fischio finale, 6

RANIERI – Mette una pezza su un'inziativa di Volpato a metà primo tempo, poi a un quarto d'ora dalla fine rimedia il giallo per un'entrata su Volpato. Si gestisce bene nonostante l'ammonizione, 6

BALBO – E' il più timido sulla corsia di competenza dove però cerca soprattutto di assicurare copertura. Anticipato da Pinamonti nell'occasione del palo del Sassuolo in apertura di ripresa. Esce a metà secondo tempo per un acciacco che gli impedisce di restare in campo, 5,5

Dal 30'st COMUZZO – Ci prova poco dopo il suo ingresso mandando fuori di poco dalla lunga distanza, 6

FAGIOLI – Fa girar bene palla nella prima mezz'ora di gara pur ritrovandosi costretto a rallentare per qualche problemino fisico. Cerca il numero a una decina di minuti dalla fine e per poco non ci riesce mandando alto sopra la traversa. Prova positiva, 6

HARRISON – Buona sintonia con Dodò nelle prime fasi della partita con tanto di tentativo a rete murato da Thorsvedt. Più tardi è buona anche la percussione che porta Solomon a sprecare da due passi. Arriva al tiro nuovamente, anche dopo una respinta di Turati, ma senza fortuna prima dell'intervallo, poi esce perchè probabilmente stanco. Propositivo, 6,5

Dal 20'st FAZZINI – Un paio di cross che non vengono sfruttati dentro l'area di rigore, 6

MANDRAGORA – Un tentativo, sballato, su punizione e un po' di sofferenza nella prima frazione di gioco che conclude con un'azione stoppata sul più bello sulla linea di fondo. Avvia il secondo tempo rimediando l'ammonizione. Esce molto poco convinto dalla sostituzione, 5,5

Dal 20'st FABBIAN – Appena entrato, di testa, innesca Gudmundsson dentro l'area ma l'islandese è in off-side, poi gioca semplice, 6

NDOUR – Meno dinamico del solito nel primo tempo fatica a imporsi anche sulle ripartenze avversarie, poi chiude il primo tempo con un tiro largo. Poco in evidenza anche nella ripresa che conclude con un tiro respinto da Turati, 5,5

SOLOMON – Torna titolare e sulla corsia sinistra, è da lì che si accentra dopo un'iniziativa di Harrison sulla destra salvo mettere fuori da buonissima posizione sprecando la miglior occasione del primo tempo. Anche nel secondo tempo pare poco coinvolto, in generale prestazione incerta sulla quale pesa l'errore sotto porta, 5

GUDMUNDSSON – Comincia con buona lena e soprattutto impegna il portiere del Sassuolo con una bella girata di tacco su invito di Dodò. Arriva al tiro in avvio di ripresa, dopo un buon contropiede, ma senza superare Turati. Si fa pescare in fuorigioco quando colpisce al volo dopo la spizzata di Fabbian. Un po' più intraprendente del solito, 6

VANOLI – Costretto a rinunciare a Piccoli, oltre a Kean, si affida a Gudmundsson in versione falso nove. L'islandese dà buone risposte, sfiora anche il gol nel primo tempo come del resto capita pure a Solomon. Anche nel secondo tempo i suoi avrebbero l'occasione per segnare ma non sono precisi. I primi cambi chiamano in causa Fabbian e Fazzini per Mandragora e Harrison, poi tocca a Comuzzo per Balbo. Porta a casa un altro punto avvicinandosi ancora alla salvezza e almeno oggi il pari finale va più stretto ai suoi che non agli avversari, 6