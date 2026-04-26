FirenzeViola Primavera domani in campo per riprendersi il 1° posto: al Viola Park c'è il Monza

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Torenerà in campo domani alle 17 la Fiorentina Primavera, che nel quartultimo turno della regular season del campionato ospiterà al Viola Park il Monza con un solo risultato in testa: la vittoria. I viola, infatti, sono scivolati al terzo posto dopo i successi di Cesena e Parma nella giornata di ieri (i viola sono a 59 punti, le competitor a 61) e hanno ora l’obbligo di rispondere per rimettere pressione e soprattutto riprendersi la testa della classifica.

La squadra di Galloppa si dovrebbe presentare all’appuntamento con buone notizie dalla prima squadra: il tecnico dovrebbe poter contare su tutti i suoi uomini migliori, a partire da Kospo in difesa, fino al tandem offensivo formato da Puzzoli e Braschi, pronti a garantire qualità e peso specifico negli ultimi metri. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sportitalia e sarà diretto dal signor Pacella della sezione di Roma 2.