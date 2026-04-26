Pari amaro per la Fiorentina Femminile: 2-2 a Terni. La Champions resta un miraggio
Pareggio in rimonta che profuma di addio alla corsa Champions per la Fiorentina Femminile. Nel posticipo della 19ª giornata, le viola non sono andate oltre il 2-2 in trasferta contro la Ternana. Un punto che serve a poco: la squadra di Pinones-Arce resta ferma al settimo posto e soprattutto a cinque lunghezze dalla Juventus, che detiene l’ultimo slot europeo, quando mancano solo tre giornate alla fine. A questo punto, centrare la Champions appare quasi impossibile.
Eppure l’inizio era stato in salita: nei primi 12 minuti le umbre avevano colpito due volte, prima con il rigore trasformato da Pirone e poi con Regazzoli, brava a sfruttare un batti e ribatti in area. La reazione della Fiorentina è arrivata nel finale del primo tempo con il gol dell’1-2 firmato da Cherubini al 45’. Nella ripresa, al 61’, è arrivato anche il pareggio definitivo con Filangeri. Un risultato che, però, rischia di avere poco peso.
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