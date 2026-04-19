L'Under-16 viola dilaga contro il Napoli: 5-0 e secondo posto nel girone
Prestazione autoritaria della Fiorentina Under 16, che chiude la stagione regolare con un convincente 5-0 ai danni del Napoli. Un successo netto che però non consente ai ragazzi di mister Cristiani di conquistare il primo posto nel girone, complice la vittoria della Roma e una differenza reti ormai irraggiungibile. I viola partono con grande intensità e trovano il vantaggio già al 9’, grazie a Barzagli, abile a concretizzare da distanza ravvicinata. La gara resta equilibrata per buona parte del primo tempo, ma al 35’ è Savino a raddoppiare con una brillante iniziativa personale, mandando le squadre all’intervallo sul 2-0.
Nella ripresa la Fiorentina prende il largo: al 41’ Barzagli firma la doppietta personale e il terzo gol, mentre al 60’ Cecchini cala il poker sugli sviluppi di un corner. A mettere il sigillo definitivo è Pera al 65’, con un’ottima giocata individuale che vale il 5-0 finale. Nel finale i gigliati controllano senza affanni, pur consapevoli che il risultato non basta per il sorpasso in classifica. Resta comunque una prestazione di grande spessore, che conferma l’ottimo stato di forma della Fiorentina in vista dei playoff.
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