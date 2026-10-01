Settore giovanile, gli impegni del weekend: in campo dall'Under-13 alla 17

Nonostante quello che è in arrivo sia il secondo (nonché ultimo) weekend senza calcio, ci sono alcune selezioni tra le giovanili della Fiorentina che si preparano a scendere in campo nei prossimi giorni. Come reso noto dalla Fiorentina attraverso il suo sito ufficiale, questo fine settimana, presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite di campionato:

PRIMAVERA WOMEN: Fiorentina – Milan, domenica 4 ottobre, ore 16.30

UNDER 15: Fiorentina – Napoli, domenica 4 ottobre, ore 11.00

UNDER 16: Fiorentina – Napoli, domenica 4 ottobre, ore 13.00

La biglietteria sarà aperta con orario: 13:00 – 16:00

Concludono le partite del fine settimana le squadre impegnate in trasferta:

UNDER 14: Spezia – Fiorentina, sabato 3 ottobre, ore 15.00 @ campo “Ferdeghini” di La Spezia

UNDER 13: Spezia – Fiorentina, sabato 3 ottobre, ore 15.00 @ campo “Ferdeghini” di La Spezia

UNDER 17: Juve Stabia – Fiorentina, domenica 4 ottobre, ore 11.00 @ stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia (NA)