Fiorentina Primavera, capitan Turnone: "Con l'Atalanta decisa da episodi"

Fiorentina Primavera, capitan Turnone: "Con l'Atalanta decisa da episodi"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:20Giovanili
di Redazione FV

Il capitano della Fiorentina Primavera, Niccolò Turnone, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro l’Atalanta: "Dispiace perché abbiamo lottato fino alla fine. È stato un match deciso dagli episodi, dobbiamo migliorare soprattutto su palla inattiva. Ora testa al campionato. Siamo un gruppo giovane, c’è tanta voglia e buoni prospetti per il futuro".