Fiorentina Primavera, capitan Turnone: "Con l'Atalanta decisa da episodi"
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Il capitano della Fiorentina Primavera, Niccolò Turnone, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro l’Atalanta: "Dispiace perché abbiamo lottato fino alla fine. È stato un match deciso dagli episodi, dobbiamo migliorare soprattutto su palla inattiva. Ora testa al campionato. Siamo un gruppo giovane, c’è tanta voglia e buoni prospetti per il futuro".
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