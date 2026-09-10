Giovanili della Fiorentina al Viola Park, esordio per U15 e U16 e derby con l'Empoli per la Primavera
Tornano gli impegni delle squadre giovanili della Fiorentina con Under 15 e Under 16 che iniziano il loro percorso in campionato, mentre i più grandi, Primavera in particolare che è alla quarta giornata, hanno già esordito nelle scorse settimane. Ecco tutti gli impegni al Viola Park, tra cui spicca proprio il derby della Primavera con l'Empoli, domenica alle 13 allo stadio Curva Fiesole. Il tecnico Andreazzoli, assente ieri alla Supercoppa per influenza, dovrà rimotivare i suoi ragazzi dopo il ko con l'Atalanta.
UNDER 15: Fiorentina – Benevento
Sabato 12 settembre, ore 10.30
(1ª Giornata)
UNDER 16: Fiorentina – Benevento
Sabato 12 settembre, ore 12.45
(1ª Giornata)
PRIMAVERA: Fiorentina – Empoli
Domenica 13 settembre, ore 13.00
(4ª Giornata)
UNDER 17: Fiorentina – Frosinone
Domenica 13 settembre, ore 16.30
(2ª Giornata)
UNDER 18: Fiorentina – Como
Martedì 15 settembre, ore 11.00
(3ª Giornata)
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