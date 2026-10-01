FirenzeViola Femminile chiamata al riscatto col Sassuolo. Azzurre di scena a Firenze verso il Mondiale

La Femminile col Sassuolo per dare una svolta ad un inizio di stagione disastroso. La Nazionale Femminile torna all'Artemio Franchi

Serve una scossa e serve subito. La Fiorentina Femminile, reduce dalla sconfitta all’Arena Civica contro l’Inter Women, necessita immediatamente di mettere punti e di cambiare rotta. Contando le gare della Women’s Cup il bottino è magro: quattro partite con tre sconfitte ed una sola vittoria (contro la Ternana a Firenze). La prima di queste quattro disfatte delle gigliate è arrivata proprio contro il Sassuolo che sabato pomeriggio sarà di scena al Viola Park per la seconda giornata della Serie A Women. Dopo l’ottimo inizio delle emiliano romagnole in Women’s Cup – con l’approdo in semifinale dopo aver vinto il girone con Fiorentina appunto, Roma e Ternana – sono arrivati i primi segnali d’allarme per la truppa allenata da Salvatore Colantuono. Prima un roboante 7-1 subito dalla Roma nella semifinale della competizioni antecedente al campionato e poi, alla prima giornata, un altro stop – sempre contro le capitoline – per 1-3. La situazione non è tanto piacevole neanche per la Viola che, all’Arena Civica, pur mostrando una buona solidità in difesa, in avanti e a centrocampo non ha dato alcun segno di vita, facendosi schiacciare dall’Inter che aveva alle spalle anche le fatiche di Champions League. I goal di Magull e Raphino hanno sfondato il muro viola regalando la vittoria alle nerazzurre.

Insomma due formazioni in cerca di riscatto che sabato daranno vita ad un match non poco intrigante al Viola Park. Subito dopo ci sarà la pausa per le nazionali con l’Italia Femminile che sarà di scena martedì 13 ottobre proprio al Franchi di Firenze per giocarsi il ritorno del play-off contro la Bielorussia (andata il 9 ottobre in campo neutro a Tbilisi in Georgia). L’obiettivo del CT Soncin è il raggiungimento del Mondiale che si disputerà in Brasile la prossima estate. L’Italia è a buon punto ma, passato questo doppio confronto, se ne prospetterà un altro che sarà decisivo ai fini della qualificazione alla rassegna sudamericana. Abbiamo visto come le recenti convocazioni non siano state particolarmente apprezzate da chi segue la Nazionale Femminile con costanza, scatenando una rivolta sul web non di poco conto. Sono molti i rimproveri pervenuti al CT e alla sua vice per l’aver effettuato scelte troppo conservative lasciando fuori una serie di calciatrici ormai pronte a stare in pianta stabile nell’Italia del presente e del futuro. Tuttavia il commissario tecnico non si è scomposto e a Coverciano in molti attendono quelle che saranno le sue dichiarazioni nella conferenza stampa prima della partenza per il Caucaso. Intanto l’Artemio Franchi – nel pieno del suo rinnovamento con i cantieri ancora operativi – si prepara ad ospitare di nuovo la Nazionale Femminile per l’ennesima gara decisiva della propria storia. Proprio a Firenze le Azzurre guidate da Milena Bertolini vinsero i due confronti che furono determinanti per la qualificazione ai mondiali di Francia 2019 e Australia e Nuova Zelanda del 2023.