D'Aversa e l'aneddoto su Njie: "Una volta mi fece arrabbiare: vi racconto"

Intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, l'ex allenatore del Torino Roberto D'Aversa ha raccontato un aneddoto che riguarda Alieu Njie, calciatore allenato proprio la scorsa stagione in granata e passato in estate alla Fiorentina: "Se mi stupisco della sua cessione? È talentuoso, viveva il calcio con la leggerezza della sua età: una volta mi ha fatto arrabbiare. Si era fatto male Zapata e aveva chance di giocare, ma dopo l’Under 21 con la Svezia non era rientrato con la testa giusta. Gliel’ho detto, ci siamo parlati e poi ha cambiato atteggiamento".

Sulla sua permanenza al Torino invece, D'Aversa ha detto: "Sì, avrei meritato la conferma ma lo dico senza polemiche. Avevamo un ritmo da Europa, mi sentivo nel posto giusto in una piazza che abbraccia i miei valori. Io sono uno da Toro"