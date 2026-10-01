D'Aversa e l'aneddoto su Njie: "Una volta mi fece arrabbiare: vi racconto"

D'Aversa e l'aneddoto su Njie: "Una volta mi fece arrabbiare: vi racconto"FirenzeViola.it
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Oggi alle 13:30News
di Redazione FV

Intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, l'ex allenatore del Torino Roberto D'Aversa ha raccontato un aneddoto che riguarda Alieu Njie, calciatore allenato proprio la scorsa stagione in granata e passato in estate alla Fiorentina: "Se mi stupisco della sua cessione? È talentuoso, viveva il calcio con la leggerezza della sua età: una volta mi ha fatto arrabbiare. Si era fatto male Zapata e aveva chance di giocare, ma dopo l’Under 21 con la Svezia non era rientrato con la testa giusta. Gliel’ho detto, ci siamo parlati e poi ha cambiato atteggiamento".

Sulla sua permanenza al Torino invece, D'Aversa ha detto: "Sì, avrei meritato la conferma ma lo dico senza polemiche. Avevamo un ritmo da Europa, mi sentivo nel posto giusto in una piazza che abbraccia i miei valori. Io sono uno da Toro"