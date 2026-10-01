Settore giovanile, dall'Affrico acquistato il difensore classe 2010 Andrea Seneci

Nuovo innesto per il settore giovanile della Fiorentina, che accoglie Andrea Seneci, difensore classe 2010 proveniente dall’US Affrico. Un’operazione che consolida il rapporto tra il club viola e la società dilettantistica fiorentina, storica affiliata e centro di formazione della Fiorentina.

L’Affrico ha celebrato sui propri canali social il trasferimento del giovane calciatore: "Un’altra grande soddisfazione per U.S. Affrico! Andrea Seneci, classe 2010, vestirà la maglia di ACF Fiorentina. Un importante traguardo costruito giorno dopo giorno sul campo, che conferma il grande valore e le opportunità del progetto di affiliazione con ACF Fiorentina, di cui siamo centro di formazione. Ad Andrea vanno i complimenti di tutta la società e gli auguri più sinceri per questa nuova avventura!".