Settore giovanile, tutti i risultati del weekend: Under-18 e Under-17 travolgenti

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Attraverso il suo sito ufficiale, la Fiorentina ha fatto il punto su quelli che sono stati i risultati del settore giovanile viola nel corso dell'ultimo weekend. Successi pensanti e rotondi per l'Under-18 e l'Under-17, che hanno travolto rispettivamente 2-5 e 5-1 il Monza e il Lecce. Bene anche l'Under-16 viola che ha battuto 2-0 il Frosinone in trasferta. Pareggi per Primavera (1-1 a Lecce) e Under-15 (1-1 a Frosinone).

PRIMAVERA: Lecce – Fiorentina 1 – 1

Marcatore: Croci

UNDER 18: Monza – Fiorentina 2 – 5

Marcatori: Barbone, Amenta, Egharevba (2), Nwagwu

UNDER 17: Fiorentina – Lecce 5 – 1

MARCATORI: Gobbo (3), Sharka (2)

UNDER 16: Frosinone – Fiorentina 0 – 2

Marcatori: Floro Flores, Carpita

UNDER 15: Frosinone – Fiorentina 1 – 1

Marcatori: Remorini