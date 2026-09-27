Under-16, che beffa al 95’: la Lazio riprende la Fiorentina sul 2-2

Under-16, che beffa al 95’: la Lazio riprende la Fiorentina sul 2-2FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:20Giovanili
di Redazione FV

Sfuma all’ultimo istante la terza vittoria consecutiva della Fiorentina Under 16. Dopo i successi contro Benevento e Frosinone, la squadra di Balestracci pareggia 2-2 al Viola Park contro la Lazio, arrivata a Bagno a Ripoli a punteggio pieno. I viola passano in vantaggio al 13’ con Carpita e raddoppiano al 47’ con Mignemi.

Bacchi riapre la partita al 52’, poi al 95’ Casali firma il pareggio biancoceleste. La Fiorentina sale così a 7 punti in classifica. Nella prossima partita, prevista per domenica 4 ottobre, la Fiorentina affronterà ancora in casa il Napoli