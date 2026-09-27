Under-15, primo ko per la Fiorentina: la Lazio vince 2-0 al Viola Park

Under-15, primo ko per la Fiorentina: la Lazio vince 2-0 al Viola ParkFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:33Giovanili
di Redazione FV

Primo stop in campionato per la Fiorentina Under-15 allenata da Fabio Zaza. Al Viola Park, nella terza giornata, la Lazio si è imposta 2-0: Vinci sblocca il risultato alla mezz’ora, poi Piras raddoppia in avvio di ripresa. I biancocelesti colpiscono anche un palo e restano a punteggio pieno. I viola rimangono così fermi a 4 punti.