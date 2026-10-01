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Fiorentina, da Grosso a Vanoli: cosa è cambiato? Il confronto nel video di FV
Due allenatori, due fasi diverse dell’avvio di stagione della Fiorentina. Dopo le difficoltà incontrate con Fabio Grosso, il club viola ha affidato la panchina a Paolo Vanoli, chiamato a dare una svolta e a riportare fiducia nel gruppo. Ma quali differenze emergono dal rendimento della squadra in campionato?
A mettere le due gestioni a confronto è il video realizzato da FirenzeViola.it, dedicato all’analisi statistica e numerica delle partite disputate in Serie A sotto la guida dei due tecnici. Un modo per approfondire quanto visto sul campo, leggere i primi effetti del cambio in panchina e capire da quali basi la Fiorentina possa ripartire. Di seguito il video.
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