Primo successo per l'Under-17: i baby viola hanno superato 2-1 il Frosinone

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La prima vittoria stagionale arriva in rimonta. Nella seconda giornata di campionato la Fiorentina Under 17 ha superato 2-1 il Frosinone al Viola Park, salendo a quota quattro punti e portandosi in zona playoff. I ciociari sono passati in vantaggio al 37’, quando Massarut ha approfittato di un errore di Organi e del successivo caos nell’area viola. Immediata, però, la reazione dei gigliati: al 43’ Sharka ha seminato gli avversari al limite, servendo Seneci, il cui cross è stato trasformato da Gobbo nel gol del pareggio.

Lo stesso attaccante ha completato la rimonta al 61’, battendo ancora Leonardi e firmando la propria doppietta personale. Dopo il pareggio ottenuto all’esordio sul campo dell’Avellino, per la Fiorentina è dunque arrivato il primo successo del campionato.