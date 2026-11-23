Joao Mario: "Cambiare per Varela? No, giochiamo sempre uguale"

Poco prima del fischio d'inizio di Monza-Fiorentina, il difensore viola Joao Mario è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida e fare il punto sulla preparazione della squadra "Noi giochiamo ogni partita allo stesso modo, non importa chi c'è davanti. Sappiamo della qualità del Monza, che dispone di tanti ottimi giocatori, e dobbiamo stare attenti. Però, come detto prima, vogliamo vincere e faremo di tutto per ottenere un risultato positivo."