Paratici ha un bomber in casa: un'altra doppietta del figlio Lorenzo

Ancora in evidenza con la maglia della Roma Primavera Lorenzo Paratici, figlio del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio. Nel week end è stato protagonista infatti, con una doppietta, della vittoria dei giallorossi a Cesena. Con il Cesena avanti per 2-1, il figlio d'arte ha segnato prima il gol del pareggio e dopo il 2-3 di Arena (che aveva portato in vantaggio la Roma su rigore nel primo tempo e dunque anche lui autore di una doppietta ) ha fissato il risultato definitivo di 4-2 per la Roma. Ad ottobre Lorenzo Paratici, classe 2008 attenzionato anche da Gasperini, aveva già segnato una tripletta in Youth League: il ds viola dunque si ritrova un vero e proprio bomber in casa. Il giocatore, che può giocare centravanti o esterno, è in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria.

Cesena-Roma 2-4

18' rig. Arena (R), 23' rig. Galvagno (C), 48' Gasperini (C), 64' Paratici (R), 68' Arena (R), 88' Paratici (R)