Saluta Guberti, allenatore della Fiorentina Under 17: "Si chiude qui il percorso"

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Continua la rivoluzione a 360 gradi della Fiorentina da quando è arrivato il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Saluta anche il tecnico dell'Under 17 Stefano Guberti reduce dal campionato con i ragazzi viola che si è fermato ad un passo dalle Final Four Scudetto perdendo con il Genoa nonostante la rimonta al ritorno. Questo il messaggio con cui lo stesso Guberti ha annunciato l'addio alla Fiorentina:

"Si chiude il mio percorso con la Fiorentina. Ringrazio la società per l’opportunità e tutte le persone con cui ho condiviso questa esperienza. Un grazie speciale allo staff e ai ragazzi: insieme abbiamo vissuto emozioni autentiche. Sono stati loro a insegnarmi molte cose, che porterò sempre con me. Spero che il lavoro svolto e i consigli condivisi possano essere utili nel loro percorso e che possano togliersi tutte le soddisfazioni che meritano. Lascio Firenze con un bagaglio umano e professionale ancora più ricco, desideroso di proseguire il mio percorso di crescita. Grazie di cuore".