Baroncelli ancora al Gubbio? Gli umbri valutano l'acquisto a titolo definitivo
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Leonardo Baroncelli ancora al Gubbio? È una forte possibilità: secondo quanto riportato oggi dal Corriere dell’Umbria, il direttore sportivo del Gubbio, Mauro Leo e il responsabile prestiti della Fiorentina Moreno Zebi stanno parlando per vedere se ci sono le condizioni per confermare ancora per un'altra stagione il centrale difensivo Baroncelli (fiorentino classe 2006) in maglia rossoblù.
Dopo il prestito dello scorso anno - dove Baroncelli si è messo in luce come uno dei talenti emergenti del reparto - stavolta il trasferimento però potrebbe essere fatto con la formula dell'acquisto a titolo definitivo del cartellino.
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