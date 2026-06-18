I campioni d'Europa premiati in Senato: Croci e l'Italia U17 in visita dalle istituzioni

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Una giornata speciale per la Nazionale Under 17 campione d’Europa, di cui ha fatto parte anche Federico Croci, giovane attaccante della Fiorentina, protagonista oggi di una doppia tappa nel cuore delle istituzioni sportive e politiche italiane.

Gli Azzurrini – che lo scorso 7 giugno hanno conquistato il titolo continentale, il secondo della storia dell’Italia dopo quello del 2024 a Cipro, battendo il Belgio ai rigori nella finale dell’Europeo di categoria – sono stati ricevuti questa mattina nella sede della FIGC di via Allegri dal presidente Gabriele Gravina e dal segretario generale Marco Brunelli, nella prestigiosa Sala ‘Paolo Rossi’. Ad accogliere la delegazione, guidata dal tecnico Daniele Franceschini, gli applausi dei dipendenti federali: un gesto simbolico che ha sottolineato il valore del percorso compiuto dagli Azzurrini in Estonia.

Un momento particolarmente significativo è stato quello dell’intervento del capitano della Nazionale Under 17, Edoardo Biondini, che, davanti ai compagni e ai vertici federali, ha voluto ringraziare per il sostegno ricevuto nel corso del torneo. “Abbiamo giocato per onorare la maglia e speriamo di essere stati degni di questa splendida responsabilità”, ha dichiarato il capitano, raccogliendo l’attenzione e l’apprezzamento dei presenti.

Parole di stima e riconoscimento sono arrivate da Gabriele Gravina, che ha voluto rimarcare il significato del lavoro svolto dal gruppo: un cammino fatto di crescita, identità e appartenenza, elementi centrali nel progetto di sviluppo del calcio giovanile italiano. In questo percorso, il Club Italia rappresenta uno snodo fondamentale nella visione del presidente federale, grazie anche al lavoro di coordinamento portato avanti da Maurizio Viscidi, figura chiave nella costruzione e nella valorizzazione delle Nazionali Giovanili azzurre.

La giornata romana della selezione azzurra è poi proseguita a Palazzo Giustiniani, dove calciatori e staff sono stati ricevuti dal presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Un incontro istituzionale di grande prestigio, che ha rappresentato un ulteriore momento di celebrazione per una squadra che incarna il futuro del calcio italiano.

Nel corso della visita, La Russa ha voluto sottolineare il valore profondo del successo europeo degli Azzurrini, lanciando anche un messaggio al sistema calcio italiano: “La scuola c’è, il talento c’è, la voglia di vincere si tramuta in vittoria e bisogna dar loro fiducia”.

Il presidente del Senato ha poi allargato il discorso al valore prospettico di questo trionfo: “È difficile che tutto si verifichi subito, ma voi siete una speranza. Auguri all’Italia di avere successo grazie a voi”.