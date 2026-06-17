Under 17, alla Fiorentina non basta il 3-1: il Genoa va alle final four

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La Fiorentina Under 17 va a un passo dall'impresa, ma il Genoa difende il vantaggio conquistato nella gara d'andata e stacca il pass per le final four del campionato. Dopo il netto 5-2 ottenuto nei primi 90 minuti, i rossoblù hanno infatti resistito al tentativo di rimonta dei viola nel ritorno disputato al Viola Park.

La prestazione viola

Chiamata a recuperare tre reti di svantaggio, la squadra allenata da mister Guberti ha affrontato la sfida senza particolari pressioni, mostrando carattere e qualità per tutta la partita. La Fiorentina ha giocato con intensità e determinazione, riuscendo a imporsi per 3-1 al termine di una prestazione convincente. Un risultato importante che, tuttavia, non è sufficiente per ribaltare l'esito del doppio confronto.