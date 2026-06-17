Dall'Under 15 ai più piccoli: come sono andate le gare del settore giovanile viola

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Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha effettuato il consueto recap dei risultati del proprio settore giovanile maturati nell'ultimo fine settimana. Ecco il quadro di ciò che è successo tra il 13 e il 14 giugno:

UNDER 15: Milan – Fiorentina 3 – 0 (Semifinale/Ritorno – agg. Milan 5 – 3 Fiorentina)





UNDER 15 FEMMINILE: Milan – Fiorentina 5 – 2 (Semifinale/Andata)

Marcatrici: Eccher, Sambou







UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina - Rinascita Doccia 2 - 2

Marcatrici: Pieri (2)

UNDER 13: Memorial “Neri Ferramosca” – 3° Classificati

UNDER 12: Torneo “Ascoli Cup” – 1° Posto





UNDER 11: Torneo “Pulcino d’Oro” – 5° posto su 64 partecipanti





UNDER 10: Memorial “Astori” – 6° Posto





UNDER 10: Memorial “Nardin” – 2° Posto



UNDER 9: Torneo "MC Lion Trophy" - 2° Posto



UNDER 9: Torneo “AEG” – 4° Posto



UNDER 8: Memorial “Lucarelli” – 2° Posto