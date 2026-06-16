La Fiorentina annuncia il rinnovo del classe 2005 Mirko Elia

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La Fiorentina ha annunciato il rinnovo del contratto di Mirko Elia. Il giovane calciatore classe 2005 ha prolungato il proprio legame con il club viola fino al 30 giugno 2028, confermando la volontà reciproca di proseguire insieme il percorso intrapreso nelle ultime stagioni. L'accordo prevede inoltre un'opzione a favore della società per estendere ulteriormente il contratto fino al 30 giugno 2029. Una scelta che testimonia la fiducia della Fiorentina nelle qualità e nelle prospettive di crescita del giocatore.

Reduce dalla stagione passata in prestito al Forlì in Serie C, maglia con la quale ha messo insieme 32 presenze tra campionatoe Coppa Italia giocando con grande continuità, Elia ha scelto di firmare il rinnovo con la Fiorentina. Questo il comunicato ufficiale del club: "ACF Fiorentina comunica che il contratto del calciatore Mirko Elia è stato rinnovato fino al 30 giugno 2028 con opzione, a favore del Club, fino al 2029". Clicca qui per la nostra anticipazione.