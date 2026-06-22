Lanzarote International Cup, la Fiorentina U12 si ferma ai quarti di finale
È arrivata fino ai quarti di finale l’avventura della Fiorentina U12 nella terza edizione della Lanzarote International Cup, prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile che si svolge annualmente sull’isola di Lanzarote, nelle Isole Canarie (Spagna). Gli Under 13 viola hanno vinto il girone eliminatorio da imbattuti con questi risultati: 5-0 all’Orientación Marítima, 3-1 al Rayo Vallecano, 2-2 con il Simusetti Cf e 27-0 all’Atletico Perdoma. Agli ottavi di finale sono i rigori a fare la differenza contro il Glaucus Canarias: 1-1 nei tempi regolamentari, dal dischetto i viola s’impongono per 3-2.
Ai quarti di finale arriva il Real Betis che vince 1-0 eliminando la Fiorentina dal torneo. Gli andalusi poi perderanno in semifinale il derby con il Siviglia, che in finale ha strapazzato (6-2) il Manchester City conquistando il torneo. Da segnalare la presenza nel torneo di altre realtà di spicco come Olympiacos, Juventus e Sporting Lisbona. Lo riporta il portale CanteraViola.com.
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