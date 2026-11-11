Gnonto: "A Firenze mi sento a casa. Qui sembra che tutti tifino per la Fiorentina"

Willy Gnonto, attaccante esterno della Fiorentina arrivato questa estate dal Leeds United, ha parlato al canale ufficiale del club viola. Queste alcune delle sue dichiarazioni più importanti: "Lasciare l’Italia così giovane all’inizio è stato duro. Mi mancavano casa, gli amici e le mie abitudini. Sembrava un salto nel buio, ma è stata una delle scelte migliori che potessi fare e oggi è un mio punto di forza. I miei genitori mi sono stati accanto sia in Svizzera sia in Inghilterra. Hanno fatto tanti sacrifici e cercare di ripagarli mi dà una motivazione in più. Mi piace mettermi alla prova e fare esperienze nuove. Sono preciso, il disordine mi mette ansia, ma sono anche solare, mi piace divertirmi e cerco di trasmettere energia positiva".

Quando hai capito che passando dall'Italia alla Svizzera avevi fatto la scelta giusta? "Ho capito di aver fatto la scelta giusta quando è arrivata, a sorpresa, la convocazione dell’Italia. Ero in Svizzera e mi sono reso conto che quel percorso mi aveva aiutato ad arrivare in Nazionale, forse prima di quanto sarebbe successo altrimenti. A molti sembrava strano che lasciassi l’Inter, ma per me la decisione è stata semplice. Credevo nelle mie qualità e sapevo che, con il livello di quella rosa, trovare spazio in prima squadra sarebbe stato difficile. Debuttare così giovane in Champions League è stato incredibile. L’esordio in Nazionale è stato surreale, ricordo ogni dettaglio e conservo la maglia incorniciata a casa".

Sull'esperienza in Premier League e il passaggio alla Fiorentina: "Giocare in Premier League era un sogno. È stata un’esperienza bellissima e mi ha fatto crescere tanto. Il primo gol è stato speciale, così come quello contro lo United a Old Trafford. A Firenze mi sono ambientato in fretta, come mi succede di solito. Avevo bisogno di tornare in Italia. Qui mi sento a casa e sono più a mio agio. Mi piace girare in bicicletta la sera, quando c’è meno gente, e mi è già capitato che qualcuno mi riconoscesse. Sembra che qui tifino tutti Fiorentina. Incontri tifosi viola ovunque e ti senti parte di qualcosa di grande".