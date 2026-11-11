Calciomercato Caccia al centrocampista: ecco l’identikit tracciato da Paratici

La Fiorentina sfrutterà la settimana di sosta per riordinare le idee e stilare un elenco di nomi su cui puntare in vista del mercato di gennaio. In particolare i dirigenti viola sono alla ricerca di un centrocampista che aggiunga solidità al reparto, che sappia fare le due fasi e che abbia possibilmente una certa esperienza. Questo è l'identikit tracciato dal direttore sportivo, Fabio Paratici, che si è messo in testa di integrare la mediana o, meglio, di completarla. Ecco che non vorrà farsi trovare impreparato.

Le caratteristiche che piacciono al ds

Per intendersi, il tipo di centrocampista gradito alla società viola è Éderson dell’Atalanta, sennonché i nerazzurri chiedono una cifra vicina ai 50 milioni e quindi spropositata. Anche un profilo alla Lewis Ferguson del Bologna farebbe al caso, ma ricordiamo che lo scozzese è un faro dei Felsinei. Da tenere d’occhio Pierre-Emile Hojbjerg, se il Marsiglia deciderà di cederlo. Più verosimile Lucas Torreira, il cui entourage fa filtrare che ci saranno nuovi contatti con la Fiorentina da qui all’inizio di gennaio.