Tutti pazzi per Njie, protagonista. La società pensa al riscatto: il punto

Alieu Njie sta attraversando un momento di grande forma. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il giovane svedese è diventato uno dei protagonisti della Fiorentina, con tre gol e due assist nelle ultime tre gare contro Atalanta, Sassuolo e Juventus. Un rendimento che gli ha permesso di conquistare due premi come migliore in campo e la prima convocazione nella nazionale maggiore della Svezia.

Njie, il pupillo di mister Vanoli

Il Torino ha rappresentato una seconda famiglia per Njie, arrivato in granata a soli 16 anni. Qui ha completato il percorso nelle giovanili e conosciuto Paolo Vanoli, che gli ha concesso il debutto in Serie A a 19 anni. Ritrovato a Firenze, il tecnico ha puntato subito su di lui, inserendolo stabilmente nel proprio 4-2-3-1 e chiedendogli maggiore incisività in zona gol. Una fiducia ripagata con tre reti, che lo rendono uno dei principali marcatori viola.

La fiducia della società e il riscatto

Njie ha dimostrato di voler continuare a crescere, sottolineando l'importanza del lavoro con Vanoli e la necessità di migliorare ulteriormente sotto porta. Le sue prestazioni hanno convinto anche il ct svedese Potter, che lo ha promosso dall'Under 21 alla nazionale maggiore. Intanto, la Fiorentina sembra intenzionata a puntare su di lui anche per il futuro: dopo i 4 milioni investiti per il prestito, il club sarebbe pronto a spenderne altri 12 per il riscatto definitivo, proponendogli un contratto di almeno tre anni.