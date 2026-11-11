FirenzeViola Non è una squadra per registi

La titolarità di Oulai e la scelta di Vanoli sul 4-2-3-1 tengono fuori Fagioli dall'ultima sfida contro la sosta. E anche in Nazionale, con Mancini, Nicolò può giocare da mezzala

Sono tre gli uomini che si inseguono senza incrociarsi mai nella pellicola dei fratelli Cohen il cui titolo prendiamo in prestito, ma traslando alle vicende viola sembra proprio che di registi non ce ne sia l’ombra. Nella Fiorentina che comincia ad avere una fisionomia più strutturata il ruolo in questione pare vacillare, e più o meno in parallelo anche in ambito nazionale un profilo del genere sembra non esserci.

Vanoli e la fiducia a Oulai

Così intanto andrà registrata la sterzata di Vanoli sul fronte del modulo della sua squadra, una virata decisa sul fronte del 4-2-3-1 che inevitabilmente rinuncia a una regia propositiva davanti alla difesa. Contro la Juve lo stesso tecnico viola ha infatti rimandato l’ingresso di Fagioli per affidarsi dal primo minuto a Oulai, il quale affiancato da Ndour ha comunque messo in campo una prestazione diversa da quella di un più tipico regista.

Mancini senza regista

Di contro, pure in Nazionale, Mancini ha fatto sapere di non aver registi a disposizione, confermando di fatto quanto già visto nelle precedenti sfide di Nations League in cui il centrocampista viola era stato schierato da vera e propria mezz’ala. Non è dato sapere se e quanto giocherà Fagioli nelle sfide con Francia e Belgio, ma contando quanto di buono mostrato nella precedente sosta è lecito pensare che anche le prossime sfide in azzurro lo vedranno in vesti diverse da quelle del regista

In cerca di un mediano, ma non di un regista

Nel frattempo comincia a far capolino anche il mercato, finestra invernale nella quale i viola sono già in cerca di prospetti per il centrocampo. Detto che in casa Fiorentina il prossimo step, tattico e non solo, sarà il recupero integrale di Atta la società è segnalata su un profilo come Hojbjierg che ha caratteristiche diverse da quel regista che fino a poco tempo fa, paradossalmente, sembrava una priorità del mercato della Fiorentina.