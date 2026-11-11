Oulai via a gennaio? Dalla Turchia: "Il giocatore vuole andare al Galatasaray"

Il nome di Inao Oulai continua a essere accostato al Galatasaray. Dalla Turchia, Mehmet Özcan, giornalista che segue da vicino le vicende del club di Istanbul, considera concreta la possibilità di un assalto a gennaio per il centrocampista della Fiorentina.

Il giocatore, secondo quanto riferito dal cronista, non avrebbe gradito il trasferimento in viola e sarebbe interessato a vestire la maglia giallorossa. Si è parlato anche di un investimento da circa 22 milioni di euro per convincere la società toscana. Al momento, però, l'ipotesi resta tutta da verificare: Vanoli sta infatti concedendo sempre più occasioni al giovane ivoriano, un segnale che potrebbe allontanare una sua partenza a gennaio