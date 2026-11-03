Primavera domani in campo in Youth League: la radiocronaca sul sito di ACF
Come evidenziato dal sito ufficiale della Fiorentina, domani la Primavera viola tornerà in campo per affrontare i bulgari del Septemvri Sofia nella gara di ritorno del Round 2 di UEFA Youth League, forte del netto 5-0 conquistato all’andata al Rocco B. Commisso Viola Park. La sfida d’andata, oltre ad aver regalato ai ragazzi di Andreazzoli un ampio vantaggio in vista del passaggio del turno, ha confermato l’ottimo momento di crescita dei giovani viola. Protagonista assoluto dell’incontro Giuseppe Forte, autore di quattro reti e dell’assist per il gol di Federico Croci che aveva aperto le marcature.
Domani, alle ore 12:30 locali (11:30 italiane), la Primavera viola scenderà in campo al Dragalevtsi Stadium con l’obiettivo di conquistare una storica qualificazione al Round 3, dove, in caso di passaggio del turno, affronterà la vincente della sfida tra Dinamo Tbilisi e Copenaghen, vinta 3-0 all'andata dai georgiani. La radiocronaca ufficiale dell’incontro sarà disponibile sul sito della Fiorentina, con collegamento in diretta a partire dalle ore 11:25 italiane.
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