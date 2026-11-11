RFV Semplici: "Abbiate fiducia nel lavoro di Vanoli. Viery? Il problema è che non c'è pazienza"

Il tecnico Leonardo Semplici, ospite negli studi di Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio", ha parlato di Fiorentina. Ma prima ha raccontato un'esperienza personale che ha vissuto recentemente: "Ho fatto il cammino di Santiago di Compostela assieme a degli amici, perché mi interessava a livello personale. Mi piaceva l’idea di staccare dal quotidiano. Poi sono credente, ho trovato tanta bellissima gente da tutto il mondo. Culture diverse, solidarietà. Lo consiglio, è stato un pellegrinaggio molto particolare. Centoventi chilometri suddivisi in cinque giorni. È stato bello a livello spirituale. Mi ha arricchito”.

Passando alla Fiorentina, il pari con la Juve ha lasciato sensazioni positive…

“Vanoli ha accontentato tutti con la formazione iniziale. Lui è subentrato in corsa durante la stagione, cosa che non è semplice perché ha dovuto adattarsi a una rosa e un sistema di gioco. Ci vuole tempo a un allenatore, e bisogna darglielo per far sì che trovi l’equilibrio. Vanoli sta facendo delle buone cose, i risultati inizialmente non gli hanno dato ragione ma c’è tempo e modo di costruire qualcosa di importante”.

La squadra può sostenere tutta questa “offensività”?

“L’equilibrio è un aspetto importante, quindi bisogna trovare quei sette/otto undicesimi, cioè la base, per subire meno gol. Forse serve un po’ di interdizione, un po’ di fisicità in più. Ma i giocatori che sono arrivati sono tutti validi. Vanoli sta cercando le certezze per affrontare un campionato difficile come la Serie A. Penso possa venire fuori da questa posizione in classifica. La Fiorentina non è guarita, ma ha le carte in regola per fare quei risultati che la piazza si aspetta”.

Ora il calendario è “amico”: è una prova del nove per capire che stagione sarà?

“Sì, quando giochi con le big sono partite che si preparano da sole ed è plausibile subirle. Con le “piccole” bisogna fare la partita, ma credo che la Fiorentina abbia dimostrato di avere delle qualità più offensive che difensive. Gli esterni bassi sono più propensi ad attaccare che a difendere, e questo può spiegare anche quei gol di troppo che la Viola ha subito”.

I gol subiti sono già 25: durante la settimana quanto può incedere un allenatore per migliorare questa tendenza?

“Credo che il lavoro che sta facendo quotidianamente Vanoli, con le sedute specifiche, si possano limitare gli errori. Ovvio che è più difficile intervenire sui singoli, ma quando si parla di fase di non possesso c’entra un po’ tutta la squadra. Bisogna dare quelle coperture preventive che diano più certezze”.

Servono delle sedute supplementari?

“Credo di sì, Vanoli ci sta lavorando sicuramente molto. Dopodiché è normale sbagliare. Lui fa le formazioni secondo le sue necessità. Se Ndour gioca continuativamente vuol dire che gli dà delle garanzie. Insomma, si fa tutto a ragion veduta”.

In certi casi si è assistito agli errori singoli, come quello di Viery.

“Quando i ragazzi arrivano dall’estero ci vuole sempre un adattamento. Calarsi nel campionato italiano non è così semplice. Perfino Platini ebbe delle difficoltà ai suoi primi mesi in Italia. Difendere uomo contro uomo, ad esempio, può essere un novità per Viery. Il punto è che non c’è pazienza, ma bisogna dare il tempo di ambientarsi e capire i principi di gioco per riuscire a emergere”.