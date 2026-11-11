Terracciano sul malore di Bove: "Ricordo più la reazione che il fatto"

A distanza di tempo dal malore accusato da Edoardo Bove durante quel Fiorentina-Inter dell'1 dicembre 2024, Pietro Terracciano è tornato a ricordare quei momenti in occasione della presentazione di "In un battito", il documentario che racconta l'arresto cardiaco del centrocampista e il percorso affrontato successivamente. L'ex portiere viola ha voluto sottolineare soprattutto la forza e la determinazione dimostrate da Bove dopo l'accaduto, diventato un esempio di coraggio per tutta la squadra anche nei momenti più difficili.

Il pensiero di Terracciano su Bove

Queste le parole di Terracciano a Sky Sport: "Il ricordo che ho di quel periodo è più la sua reazione che ha avuto lui in quei giorni, piuttosto che il momento in cui ci siamo spaventati tutti. Sicuramente non è stato un giorno piacevole, soprattutto per lui e la sua famiglia. Però quello che ci ha regalato dopo penso sia la cosa più bella di tutta la storia. Io penso che sia stato lui a dare forza a tutti noi. Vedere come ha reagito nel giro di poche settimane, il fatto che voleva stare sempre con i compagni pur sapendo di non potersi allenare. È stato un esempio per tutti noi e per i più giovani. Per regalare un messaggio così devi essere una persona con dei valori importanti e lui, sotto questo punto di vista, è qualcosa di straordinario".