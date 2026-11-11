Calamai: "Acerbi alla Fiorentina, perché no? È quello che serve alla difesa viola"
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Francesco Acerbi: "Il mercato degli svincolati è sempre complicato, tra l’altro quando si arriva a questo momento della stagione c’è anche il grande dubbio di che tipo di giocatore ti porti in casa a livello atletico. È vero che parliamo di professionisti, ma pure di giocatori costretti ad allenarsi da soli e senza la pressione delle partite. Fatta questa premessa, continuo a credere che la Fiorentina un occhio ad Acerbi lo dovrebbe dare.
È vero che si era già proposto ai viola nel maggio scorso non trovando sponda, ma lo trovo normale perché a mercato estivo aperto è evidente che Paratici avesse voglia di costruire un reparto forte per il presente e per il futuro. Però i numeri della difesa sono a dir poco preoccupanti, quindi credo che non impegnarsi economicamente per un profilo da 20 milioni, e avendo ben chiaro di puntare su un giocatore che può ancora garantire un paio d’anni di un certo livello, potrebbe essere un’opzione da valutare con grande attenzione”.
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