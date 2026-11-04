Angeloni sulla Primavera: "Passare al terzo turno di Youth League è una gioia per tutti"
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La Fiorentina Primavera batte ancora il Septemvri Sofia e supera così il secondo turno di Youth League. Al termine della partita disputata oggi in Bulgaria e vinta dalla squadra di Aurelio Andreazzoli per 3-0, il Direttore del Settore Giovanile viola Valentino Angeloni ha parlato così della gara: "Siamo stati bravissimi nel dobbio confronto, già all'andata (vittoria 5-0 al Viola Park, ndr) avevamo messo un sigillo importante.
Oggi era un importante banco di prova e abbiamo meritato la vittoria, raggiungere il terzo turno di Youth League è una grande gioia per i ragazzi e per la società. L'obiettivo sicuramente è confrontarsi con realtà diversa e cercare di andare più avanti possibile".
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