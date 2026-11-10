RFV Ritorni: "Croci duttile e con fiuto del gol, ricorda il Chiesa viola"

Andrea Ritorni, caposcout Vigoglobal, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Federico Croci, attaccante del 2010 della Primavera della Fiorentina e in partenza per i Mondiali Under 17 di cui ha parlato gran bene il ct Mancini ieri in conferenza stampa: "Mancini sui giovani è il ct più adatto per essere monitorati. Ho visto il tecnico al Viola Park e Croci ha fatto la sua bella partita facendo anche l'assistman. Domani parte per Roma e poi alla volta del Qatar per i Mondiali e si è sudato questa convocazione. Ma io gli consiglio sempre di restare umile e sereno, testa bassa perché il calcio dà e toglie e quando toglie devi avere le spalle coperte"

Qual è il percorso giusto per lui?

"Bisogna stare dietro ai programmi dl management della Fiorentina ma io dico che ora è giusto che sia in Primavera da sotto età, dove ha fatto già gol e assist, è bravo nel tackle e nell'uno contro uno, poi il percorso va visto piano piano. La Fiorentina è in momento in cui è difficile lanciare dei giovani. Sapevo che mancini si era espresso positivamente su Federico, ma penso sia una cosa da valutare a fine anno"

Qual è il ruolo?

"E' nato come esterno alto a sinistra, poi però quando uno ha intelligenza tattica e fiuto del gol può giocare anche da sotto punta o da falso nove. In Primavera con Andreazzoli ha giocato anche da trequartista anche se su di lui aumentano la marcatura, ma nell'uno-due è fulminante perché imprevedibile, su tre tiri uno è gol ed è un'opportunista in area di rigore. L'anno scorso gli mancava un po' di struttura fisica ma ora ha recuperato e anche contro i più grandi tiene botta. Somiglia al primo Chiesa, quello della Fiorentina. Croci ha più gol? Sì può essere, anche se Chiesa ha avuto un infortunio nel momento più importante per lui"