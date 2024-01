GALLOPPA, Insoddisfatto del pari, campo non aiuta

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Il tecnico della Primavera viola, Daniele Galloppa, commenta con rammarico il pareggio con il Frosinone: "Non ci soddisfa, poi abbiamo rischiato anche di perderla. Abbiamo avuto alcune occasioni nel primo tempo ma poi l'equilibrio si è spostato con il rigor e alla fine, sono stati bravi i ragazzi a riprenderla comunque. A volte abbiamo rallentato la manovra o sbagliato le scelte per la fretta, il campo non ci aiuta perché ci rallenta".

Pensiero alla Coppa? "Spero di no e l'approccio lo dimostra, ho visto una squadra aggressiva che ha concesso poco poi ho fatto qualche cambio per mercoledì ma il problema a mio avviso è che abbiamo sbagliato troppo tecnicamente".

Classifica? "Sapevamo che l'avversario era diverso rispetto l'andata e reduce da una vittoria, ma sono dispiaciuto perché saremmo andati a -7 dai playoff ma salvo la voglia di riacciuffarla che hanno avuto. Ora abbiamo la coppa poi andremo in trasferta, dove abbiamo un ruiolino da primi. Ma il fortino questo campo deve essere mercoledì quando potremmo ottenere un'altra finale, l'avversaria è forte ma noi ci proveremo anche recuperando alcune pedine.

Se ci saranno Comuzzo e Amatucci? Passa tutto dalla prima squadra"

Il campo? "La stagione non aiuta, per noi che cerchiamo di fare manovra non aiuta, cerchiamo di non allenarci mai qui ma non era in condizioni ottimali"