Fiorentina, settimana decisiva per Kean: il Como prepara l'offerta

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Potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro di Moise Kean. Come riporta La Nazione, l'attaccante della Fiorentina è infatti al centro dell'interesse del Como, che sta preparando un'offerta con l'obiettivo di provare a convincere il club viola a lasciar partire il proprio centravanti. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, la pista sembra dunque destinata a entrare nel vivo. Il Como è al lavoro per formulare una proposta concreta e capire quali margini ci siano per arrivare a un accordo con la Fiorentina. La società viola, dal canto suo, dovrà valutare attentamente l'eventuale proposta, considerando il peso di Kean all'interno della rosa e del progetto tecnico. L'attaccante rappresenta infatti uno dei principali riferimenti offensivi della squadra e la sua eventuale partenza obbligherebbe la Fiorentina a intervenire nuovamente sul mercato per individuare un sostituto all'altezza.

Saranno quindi i prossimi giorni a chiarire definitivamente la situazione. Il Como vuole fare sul serio e prepara la propria mossa, mentre a Firenze si attende di conoscere cifre e formula dell'eventuale offerta. La sensazione è che questa sarà la settimana del possibile dentro o fuori: Kean potrebbe restare al centro del progetto viola oppure aprire a una nuova esperienza, con il Como pronto a tentare l'affondo decisivo.