Piccoli al Bologna coi bonus legati all'Europa. In viola ha pagato la valutazione

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Il Corriere Fiorentino ricostruisce il probabile arrivo di Piccoli al Bologna e ciò che non è andato nell'avventura alla Fiorentina

Il Bologna è ormai il club più vicino a Roberto Piccoli. Il Corriere Fiorentino ricostruisce come, dopo i sondaggi di Lazio e Genoa, rimasti in sospeso soprattutto per la loro scarsa disponibilità ad accettare formule diverse dal prestito, i rossoblù abbiano aperto concretamente il tavolo con la Fiorentina. La soluzione individuata è quella del prestito con obbligo di riscatto, mentre la distanza principale resta sulle cifre: i viola chiedono poco meno di 20 milioni di euro, il Bologna non è andato oltre i 15. La sensazione è che l'intesa possa essere trovata a metà strada, magari attraverso l'inserimento di bonus legati alla qualificazione europea. La Fiorentina, dal canto suo, ha interesse a chiudere rapidamente perché ha già individuato da tempo il sostituto.

Pellegrino il cambio di Piccoli

Il nome è quello di Mateo Pellegrino, per il quale Paratici si è mosso con largo anticipo, incassando il gradimento dell'argentino e impostando diversi discorsi con il Parma. I ducali, non a caso, hanno praticamente definito l'arrivo di Romero, destinato a raccogliere l'eredità di Pellegrino. La partenza di Piccoli potrebbe quindi innescare rapidamente il domino. L'ex Cagliari, arrivato a Firenze per oltre 25 milioni, ha pagato per tutta la stagione il peso di quella valutazione, senza riuscire a scrollarselo di dosso nonostante l'impegno e l'apprezzamento di tifosi e compagni. A frenarlo sono state soprattutto le difficoltà sotto porta: in viola ha chiuso con 42 presenze, 7 gol e 2 assist tra campionato e Conference League. Ora il suo futuro sembra sempre più vicino a Bologna, dove sarebbe chiamato a giocarsi il posto in attacco insieme a Dovbyk.