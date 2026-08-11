Vlahovic al Besiktas, commissioni enormi e stipendio da 8 mln annui: presto la firma

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L'ex attaccante della Fiorentina è pronto a ricongiungersi con Italiano: firmerà a breve col Besiktas. Ecco le cifre dell'affare

Il Besiktas è ormai a un passo da Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra oggi e domani è attesa la firma del centravanti serbo su un contratto triennale con il club turco, valido fino al 2029. Decisivo il blitz a Belgrado del direttore tecnico Eduard Graf, che ha incontrato per due giorni sia il giocatore sia il padre Milos.

L'accordo prevede per Vlahovic uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione, oltre a un premio alla firma aumentato negli ultimi giorni. Definita anche l'intesa sulle commissioni, che dovrebbero aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro. L'ex Juventus aveva indicato questa come la settimana decisiva per il proprio futuro e, salvo sorprese, la sua prossima destinazione sarà dunque il Besiktas.