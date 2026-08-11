Fiorentina-Pellegrino, ci siamo: accordo tra il club e l'argentino
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La Fiorentina è sempre più vicina a Mateo Pellegrino. A riportarlo Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che spiega sul suo profilo X come il club viola abbia raggiunto un accordo con l'attaccante argentino. L'affare è in fase conclusiva, scrive Romano, anche per quanto riguarda la trattativa col Parma, per una cifra complessiva superiore ai 20 milioni di euro. Tutte le parti sono fiduciose di chiudere nel breve termine. La Fiorentina quindi si avvicina al colpo anche in attacco, con Pellegrino che arriverà per adesso per sostituire Roberto Piccoli, promesso sposo del Bologna.
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Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
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