Fiorentina-Pellegrino, ci siamo: accordo tra il club e l'argentino

Fiorentina-Pellegrino, ci siamo: accordo tra il club e l'argentinoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:55Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è sempre più vicina a Mateo Pellegrino. A riportarlo Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che spiega sul suo profilo X come il club viola abbia raggiunto un accordo con l'attaccante argentino. L'affare è in fase conclusiva, scrive Romano, anche per quanto riguarda la trattativa col Parma, per una cifra complessiva superiore ai 20 milioni di euro. Tutte le parti sono fiduciose di chiudere nel breve termine. La Fiorentina quindi si avvicina al colpo anche in attacco, con Pellegrino che arriverà per adesso per sostituire Roberto Piccoli, promesso sposo del Bologna.