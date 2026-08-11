Coppa Italia, 9mila i biglietti: la Fiorentina apre anche la Maratona
Continua a crescere l'entusiasmo per la prima uscita ufficiale della Fiorentina. Lo si capisce dalla vendita dei biglietti che ha avuto un'impennata con l'avvicinarsi della gara prevista venerdì prossimo al Franchi alle 21.15, quando a Firenze arriverà il Benevento, per i trentaduesimi di Coppa Italia. Gara secca da dentro o fuori.
Quota 9mila e precedente
I biglietti venduti sono arrivati a quota 9mila tanto che la Fiorentina ha decisio di aprire anche la Maratona inizialmente chiusa per lasciare riempire curva e tribuna. L'ultimo precedente dei trentaduesimi in estate d'altronde, il 13 agosto 2021 contro il Cosenza, erano bastati 3.600 posti. Altri tempi anche se da quella partita la Fiorentina prese lo slancio per arrivare in semifinale. Chi vincerà affronterà poi la vincente del derby toscano tra Pisa ed Epoli che si giocherà il lunedì successivo.
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