Offerte da Spagna e Premier, Fagioli in bilico: sarà cessione o rilancio

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Il regista della Fiorentina è ambito da tante parti e il suo cartellino può valere diversi soldi: il suo futuro resta in bilico

Nicolò Fagioli, tra conferma e mercato: il futuro resta in bilico. La Nazione descrive il centrocampista viola alle prese con un vero e proprio “dilemma di Ferragosto”: da una parte la fiducia di Fabio Grosso, che è pronto a utilizzarlo anche da mezzala, dall’altra le possibili sirene provenienti dall’estero. Una certezza, almeno nell’immediato, c’è: Fagioli sarà protagonista nell’esordio di Coppa Italia contro il Benevento e difficilmente partirà dalla panchina. Più difficile, invece, prevedere quale sarà la sua situazione al momento dell’inizio del campionato.

Cessione o rilancio?

Sul giocatore continuano infatti a circolare indiscrezioni relative a possibili offerte importanti soprattutto dalla Premier League, ma anche dalla Spagna. La Fiorentina ascolterebbe eventuali proposte economicamente rilevanti, anche perché nel ruolo di Fagioli è arrivato il giovane Oulai, che potrebbe rappresentare una soluzione alternativa per Grosso. Il mercato, dunque, resta aperto: da una parte la possibilità di confermare il centrocampista e valorizzarlo in una posizione diversa, dall’altra quella di incassare una cifra significativa da una sua eventuale cessione, soprattutto dopo il mancato addio di Kean.