Ufficiale
Braschi nuovo attaccante del Thun Fc: c'è l'annuncio
FirenzeViola.it
L'ormai ex attaccante della Fiorentina Riccardo Braschi è ufficialmente un nuovo giocatore del Thun Fc, squadra campione in carica del campionato svizzero. Lo annuncia lo stesso club elvetico: "FC Thun ingaggia Riccardo Braschi dall'AC Fiorentina. Il 19enne attaccante firma un contratto di tre anni con un'opzione per un'altra stagione e indosserà il numero 20 in futuro".
Formula e cifre
La Fiorentina mantiene a suo favore un diritto di ricompra per le prossime stagioni ed anche una percentuale di rivendita, così da poter monitorare la crescita del suo giovane attaccante. Nelle casse viola intanto va 1 milione di euro oltre ai bonus.
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Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
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