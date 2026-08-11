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Braschi nuovo attaccante del Thun Fc: c'è l'annuncio

Braschi nuovo attaccante del Thun Fc: c'è l'annuncioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:11Primo Piano
di Redazione FV

L'ormai ex attaccante della Fiorentina Riccardo Braschi è ufficialmente un nuovo giocatore del Thun Fc, squadra campione in carica del campionato svizzero. Lo annuncia lo stesso club elvetico: "FC Thun ingaggia Riccardo Braschi dall'AC Fiorentina. Il 19enne attaccante firma un contratto di tre anni con un'opzione per un'altra stagione e indosserà il numero 20 in futuro".

Formula e cifre

La Fiorentina mantiene a suo favore un diritto di ricompra per le prossime stagioni ed anche una percentuale di rivendita, così da poter monitorare la crescita del suo giovane attaccante. Nelle casse viola intanto va 1 milione di euro oltre ai bonus.