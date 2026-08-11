Mastantuono conferma il suo 30, Kean prende il 9, Atta con il 14: i numeri di maglia della Fiorentina
La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia per la prossima stagione 2026/27, con una singolare presentazione sui social (in calce), associando i vari numeri a luoghi, tradizioni, grandi personaggi o coordinate di Firenze. Quello che salta all'occhio, oltre all'assenza del numero 10 ritirato per questa stagione in onore di Giancarlo Antognoni, è il 7 non ancora assegnato che potrebbe aspettare...un grande esterno. Proprio per l'assenza del 10, Gudmundsson ha scelto la maglia numero 11 mentre Kean ha abbandonato il 20 (preso da Jimenez) per il numero-tipo del centravanti, il 9.
Tra i nuovi Mastantuono mantiene il 30 ch aveva al River e al Real, mentre Atta prende la numero 14 di Cruyff (lo scorso campionato sulle spalle di Nicolussi Caviglia). Dragusin ha preso il 3, mentre Oulai che avrà sulla maglia il nome Inao ha preso il 42. Viery, come spiegò in conferenza stampa, ha preso il 33 visto che il suo numero, il 44, è già di Fagioli che lo ha tenuto. Joao Mario giocherà con il numero 17, Valdepeñas con il 21.
Ecco l'elenco dei numeri di maglia
Dodo 2
Pongracic 5
Dragusin 3
Brescianini 4
Atta 14
Ranieri 6
Mandragora 8
Kean 9
De Gea 43
Joao Mario 17
Gudmundsson 11
Lezzerini 19
Mastantuono 30
Jimenez 20
Valdepeñas 21
Ndour 27
Fortini 29
Viery 33
Inao Oulai 42
Fagioli 44
Christensen 53
Parisi 65
Fabbian 80
Piccoli 91
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