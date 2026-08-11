Mastantuono conferma il suo 30, Kean prende il 9, Atta con il 14: i numeri di maglia della Fiorentina

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La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia per la nuova stagione: Mastantuono tiene il "suo" 30, Kean passa al 9 e cede la 20 a Jimenez

La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia per la prossima stagione 2026/27, con una singolare presentazione sui social (in calce), associando i vari numeri a luoghi, tradizioni, grandi personaggi o coordinate di Firenze. Quello che salta all'occhio, oltre all'assenza del numero 10 ritirato per questa stagione in onore di Giancarlo Antognoni, è il 7 non ancora assegnato che potrebbe aspettare...un grande esterno. Proprio per l'assenza del 10, Gudmundsson ha scelto la maglia numero 11 mentre Kean ha abbandonato il 20 (preso da Jimenez) per il numero-tipo del centravanti, il 9.

Tra i nuovi Mastantuono mantiene il 30 ch aveva al River e al Real, mentre Atta prende la numero 14 di Cruyff (lo scorso campionato sulle spalle di Nicolussi Caviglia). Dragusin ha preso il 3, mentre Oulai che avrà sulla maglia il nome Inao ha preso il 42. Viery, come spiegò in conferenza stampa, ha preso il 33 visto che il suo numero, il 44, è già di Fagioli che lo ha tenuto. Joao Mario giocherà con il numero 17, Valdepeñas con il 21.

Ecco l'elenco dei numeri di maglia

Dodo 2

Pongracic 5

Dragusin 3

Brescianini 4

Atta 14

Ranieri 6

Mandragora 8

Kean 9

De Gea 43

Joao Mario 17

Gudmundsson 11

Lezzerini 19

Mastantuono 30

Jimenez 20

Valdepeñas 21

Ndour 27

Fortini 29

Viery 33

Inao Oulai 42

Fagioli 44

Christensen 53

Parisi 65

Fabbian 80

Piccoli 91