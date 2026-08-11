Como, il Ds Ludi: "Kean? Mai stata una trattativa reale per lui"

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Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha fatto il punto sul presente e sul futuro del club lariano, soffermandosi anche sulle strategie di mercato e sulle prospettive del calcio italiano. Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Ludi ha innanzitutto risposto a chi indica il Como come possibile candidata allo Scudetto nei prossimi anni: "Per noi, come la Champions di quest’anno, sarebbe un sogno quasi impronunciabile ed è inutile pensarci. Lavoriamo per migliorare. Sappiamo che confermarci non sarà facile, anzi. Però abbiamo anche la volontà e soprattutto l'equilibrio gestionale per poterci provare".

Come vi state muovendo sul mercato?

"Abbiamo sempre lo stesso approccio. Cesc ci guida rispetto a giocatori che possono essere allineati al suo metodo, al suo stile di gioco. È normale che in virtù anche delle liste delle liste UEFA, qualora fossero italiani, sarebbe meglio. Però non vogliamo cambiare l'identità tecnica della nostra squadra a fronte di un italiano in più. Abbiamo approcciato diversi giocatori sul contesto nazionale, abbiamo portato a casa un talento che per noi è proprio il simbolo di quello che vogliamo fare, che è Liberali, e speriamo e pensiamo che possa essere il primo di tanti".

Tra i nomi accostati al Como c'è anche quello di Moise Kean. È un obiettivo concreto?

"Su Moise Kean dico che il Como ha fatto un investimento importante su Alvaro Morata la stagione scorsa, un investimento che è giusto tutelare per un ragazzo e campione straordinario. È normale che tutto quello che si è letto su Moise è in virtù del fatto che è un attaccante straordinario, probabilmente uno dei talenti migliori degli ultimi anni nel nostro panorama calcistico. Però non c'è mai stata una trattativa reale, se non un grande apprezzamento da parte nostra rispetto alle potenzialità del giocatore".