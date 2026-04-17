Galloppa: "Noi ancora in corsa per il primo posto. La Juve? più matura di noi"

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L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola, in vista della difficile trasferta contro la Juventus Primavera, commentando la sconfitta avvenuta in casa contro il Sassuolo Primavera e la situazione mentale della squadra: "Sicuramente mi aspetto una risposta mentale forte durante questo finale di stagione, da parte di una squadra che ha lasciato per strada molti punti preziosi, mi aspetto una risposta di grande carattere sul campo. La partita contro il Sassuolo è stata una partita strana, abbiamo sbagliato tanto in fase di non possesso e difensiva, durante la settimana l'abbiamo analizzata con i ragazzi, notando che gli episodi erano tutti verso una direzione ma non per colpa di errori arbitrali, ma per nostre ingenuita, perchè rimanere prima in 10 e poi 9 è stato condizionante, dal momento che in 10 contro 11, la squadra stava giocando meglio degli avversario e avevamo creato 3-4 occasioni per pareggiare la partita, è chiaro che rimanere con due uomini in meno, è stato il punto determinante di quel match. È quindi peccato, però bisogna far tesoro degli errori di questa partita per migliorare e andare avanti".

L'ex centrocampista della Roma continua dicendo:

"Mi auguro che la Fiorentina sia ancora in corsa per il primo posto, perchè la Primavera è un campionato cosi tanto equilibrato che appena sbagli una partita vieni ripreso e viceversa, però bisogna comuque continuare a dare il massimo perchè ci sono 15 punti ancora a disposizione, e solo a fine anno vedremo dove saremo".

L'allenatore della Fiorentina Primavera conclude l'intervista parlando così del club bianconero:

"La Juventus Primavera è una squadra che secondo me è cresciuta molto al livello di organizzazione, mi aspetto una formazione molto equilibrata sopprattutto in fase di non possesso, sarà una partita difficile contro una squadra molto ben messa in campo e un po' più matura di noi, questo perchè il loro gruppo squadra è rimasto quello senza variazioni durante la stagione, e questo è un fattore che alla lunga incide molto sulla stagione, mi aspetto di incontrare una squadra molto più quadrata rispetto al girone di andata. Non è un vantaggio rincorrere, noi bisogna andare davanti alle altre in classifica, questo perchè noi siamo la squadra da battere quando giochiamo da Fiorentina e siamo al completo, siamo una squadra veramente forte, ma non sempre le partite vengono come noi vorremmo".