Estra per lo sport, Fabiano Parisi e la Orsi in versione "premiatori"

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Si è svolta ieri al Teatro Niccolini la VIII edizione del Premio Giornalistico “Estra per lo Sport: l’energia delle buone notizie”, promosso da Estra in collaborazione con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e SG Plus. Tra gli ospiti saliti sul palco in versione di premiatori anche i giocatori della Fiorentina e della Fiorentina Women Fabiano Parisi e Benedetta Orsi.

L'esterno viola ha premiato la Categoria TV E RADIO che ha visto Maurizio Colantoni vincere con il suo servizio “Matteo Piano, "l'animo colorato del volley"

Benedetta Orsi invece ha premiato la categoria Carta Stampata, in particolare ha consegnato il premio a Umberto Zapelloni (il Foglio) che ha vinto con l’articolo “Il capitano dell'Olimpia: Io, Robin, l'Africa, matematica e basket”.