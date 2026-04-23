Fiorentina-Sassuolo, Berardi assente: la Corte d'appello ha respinto il reclamo

Fiorentina-Sassuolo, Berardi assente: la Corte d'appello ha respinto il reclamoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:35Primo Piano
di Redazione FV

Domenico Berardi non potrà giocare al Franchi, nonostante il ricorso del club neroverde contro le due giornate di squalifica. Il reclamo è stato infatti respinto dalla Corte Sportiva di Appello e il giocatore, espulso nell'intervallo della partita tra Sassuolo e Genoa dello scorso 12 aprile per la lite con Ellertsson nel tunnel dello stadio, dopo la giornata scontata contro il Como, dovrà scontare anche la seconda proprio contro la Fiorentina. Confermata anche l’ammenda di 10.000 euro.